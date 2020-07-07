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نائب يهدد برفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء


هدد النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الثلاثاء، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، مشيرا الى ان هنالك تذبذبا شديدا في الفولتية الكهربائية الواصلة الى المنازل ما تسبب بعطل العديد من اجهزة المواطنين.

وقال التميمي في حديث صحفي "هنالك تذبذب شديد في الفولتية الكهربائية الواصلة الى المنازل ما تسبب بعطل العديد من اجهزة المواطنين في المحافظات عموما وفي ديالى خصوصا، ما ادى الى خسائر مادية لهم في ظل هذه الظروف الصعبة ناهيك عن ساعات التجهيز المتواضعة، التي نعتقد انها ستمثل كارثة على المواطنين بحال استمرارها بهذا الشكل.

واضاف انه "بحال استمرار وضع الوزارة على هذا الشكل المؤسف واستمرار حالة التخبط والفوضى وبصفتنا ممثلين للشعب العراقي وملزمين بالدفاع عن حقوقهم، فسنعمل على رفع دعوى قضائية على الوزارة والمتسببين بتلك الفوضى"، مطالبا "المواطنين المتضررين من هذا الوضع بالتعاون معنا للدفاع عن حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن تردي واقع الطاقة الكهربائية".

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