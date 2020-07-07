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التربية تنفي ايقاف الدوام فيها وتدعو لاعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية


نفت وزارة التربية، الثلاثاء، ايقاف الدوام فيها، فيما دعت الى اعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية.

وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية علي حميد مخلف في بيان ان "ما ورد في بعض وسائل الاعلام من حديث عن ايقاف الدوام لمدة اسبوعين نتيجة اصابات بفايروس كورونا، عارٍ عن الصحة".

واضاف ان "الاجراءات الصحية التي حصلت كانت نتيجة التنسيق بين وزارتي التربية والصحة من اجل الحفاظ على سلامة الموظفين"، مبينة ان "الجهات الطبية اعطت مجموعة من الارشادات الصحية والوقائية الى العاملين".

وطالب المكتب "جميع وسائل الاعلام باخذ الخبر من مصادره الرسمية وعدم نشر الاشاعات والاخبار غير الدقيقة".

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