الصحة للساعدي: كنا نتمنى مؤازرتك للجيش الأبيض لا ان تقوم بمحاربة الوزارة

ردت وزارة الصحة، الثلاثاء، على تصريح النائب عن سائرون صباح الساعدي، فيما خاطبته بالقول " كنا نتمنى مؤازرتك للجيش الأبيض لا ان تقوم بمحاربة الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان "نستغرب التصريح لمكتب النائب صباح الساعدي عن كتلة سائرون وهجومه الغير مبرر على قيادة وزارة الصحة وقادة الجيش الأبيض"،

مبينة ان "النائب تناسا ان عمر الوزارة لم يمضي عليها شهرين فقط وكأنه لم يحضر لمجلس النواب لكي يعرف عمر الحكومة الحالية".

واضافت ان "النائب الذي كان عضوا في مجلس النواب وعمل في كثيرا من اللجان لم يكن يعرف هشاشة الواقع الصحي منذ عقود"، مشيرة الى ان "أنظمة صحية عالمية انهارت أمام هذا البلاء الذي عصف بدول العالم وادى الى انهيار منظومات اقتصادية وصحية في دول العالم المتطور فكيف ستكون مواجهة هذا الفايروس بنظام صحي يعاني الكثير من المشاكل".

واكدت الوزارة ان "دول العالم اتحدت مع بعضها وكذلك الفعاليات المجتمعية والدينية سواء ب‍العراق او باقي دول العالم تساهم بشكل كبير بدعم الجيش الأبيض الذي يقاتل في سبيل انقاذ حياة المواطن والمحافظة على الامن الصحي"، مشيرة الى "اننا كنا نتمنى ان يكون الساعدي من المؤازرين لابطال الجيش الأبيض لا ان يقوم بمحاربة الوزارة المتصدية لهذه الجائحة العالمية".

وتابعت "كم كان جميل ان يقوم الساعدي بفعل مايفعله كثير من السادة النواب بالمساهمة بفعاليات تدعم المواطن والجيش الأبيض".