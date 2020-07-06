اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن انطلاق مشاورات قنصلية بين العراق وتركيا بشأن سمة الدخول بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان ، إنه "انطلقت اليوم مُشاورات قنصلية بين العراق وتركيا، برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبد الكريم هاشم رئيساً للوفد العراقيّ، ووكيل وزير الخارجيّة المُختصّ بالشُؤُون القنصليّة ياووز سليم قران؛ لاستئناف العمل بمُذكّرة التفاهم التي أوقفتها تركيا، والتي أبرمها الجانبان في 2009".

وأضاف أن المذكرة "تتضمّن منح سمة الدخول (الفيزا) في المطارات من دون أن يُراجِع المُسافِر السفارة المعنيّة".