“لا تراجع حتى تزهق الأرواح”.. حفيد مفجر ثورة العشرين يدعو لتظاهرات الأحد المقبل لاقالة الحكومة

دعا الشيخ آمر جياد شعلان ابو الجون حفيد قائد ومفجر ثورة العشرين، الاثنين، الى تظاهرات حاشدة قرب مقر رئاسة الوزراء يوم الأحد المقبل وذلك للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية، مهددا بأنه لا تراجع عن تلك المطالب “حتى تزهق الأرواح”.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون .

صدق الله العلي العظيم

من هوان الدنيا ان يقول الرجل ما لايفعل .فإن العهد كان مسؤولا .

وها نحن قد وفينا بوعدنا وعهدنا لكم .اما غيرنا قد نقض وتملص ..ولن يأخذ بالحسبان من ان الرجل كلمة والرجال مواقف .وعندما لايفي كبير القوم بعهده ووعده وينقض ما قام عليه تجاه رعيته بناءً على رغبة منه وطلب هو طالبه ماذا تظن ان يحصل ..

نحن قامات العراق واعيانه… .نحن العز وأهله نحن الرجولة وعنفوانها ونحن اللسان المسؤول عن ما يقول لانحيد عن كلام ولانتملص وغيرنا العكس .

بقلوب ملؤها الايمان والتصديق بما نؤمن من اننا طلاب حق سنواجه المارقين بقلوب ميتة وصدور عارية وأكف قوية ستصرع الباطل بالحق وتقضي عليه وسيهزم الجمع بقوة ابناء ثورة العشرين الخالدة وسيرجع الحق نصابه للعراق وشعب العراق

ومن هذا المنطلق ادعوا جميع محافظات الوسط والجنوب لثورة الغضب الصاخب بتظاهرات لاتنتهي حتى تحقيق المطالب وأولها اقالة حكومة الكاظمي التي أوقدت نار الفتنة بين الاهل والاحبة مطلبنا لاتراجع عنه حتى تزهق ارواحنا..

تقرر ان تكون مظاهراتنا يوم الأحد وذلك في الساعة التاسعة صباحا في ساحة الحرية قرب مؤسسة السجناء /ساحة الاعتصام وهي مكان الانطلاقة الى رئاسة الوزراء وذلك يوم الأحد المصادف ٢٠٢٠/٧/١٢

الشيخ آمر جياد شعلان ابو الجون حفيد قائد ثورة العشرين الخالدة