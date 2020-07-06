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الصادقون للقضاء والحكومة: صمتكم عن اغتيال المهندس مرفوض


أكدت حركة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق، الاثنين، رفضها لـ”صمت” القضاء والحكومة على الإجراءات القانونية بخصوص اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة  إن “امريكا ارتكبت جرائم كبرى في العراق واخرها جريمة اغتيال الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وضيف العراق الشهيد القائد الحاج سليماني”.

وتساءل الربيعي، “ماذا لاتقوم السلطات العراقية بواجبها الرسمي وتقديم شكوى رسمية ضد حكومة ترامب”، مبينا انه “سمعنا عن اجراءات قانونية فاين وصلت يامجلس القضاء ويا حكومة! ؟صمتكم مرفوض”. 

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الصادقون للقضاء والحكومة: صمتكم عن اغتيال المهندس مرفوض
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