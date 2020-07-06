النائب فاضل الفتلاوي يطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والأمريكية

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاثنين، رئاسة البرلمان الإسراع بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والأمريكية للسيادة العراقية.

وقال جابر في تصريح صحفي إن “السفارة الأمريكية تحولت إلى معسكر تدريبي وابتعدت عن مهامها الدبلوماسي وهذا الأمر يعد سابقة خطرة يجب الوقف عدنه”، لافتا إلى إن “الحكومة عليها إن تتخذ موقف شجاع من تلك الانتهاكات المتكررة”

وأضاف أن “جدول خروج القوات الأجنبية من البلاد أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على سيادة العراق”، مطالبا “رئاسة البرلمان الإسراع بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية والأمريكية للسيادة العراقية”.

و استنكر تحالف الفتح ، امس الأحد، قيام السفارة الأمريكية بتجربة منظومة الدفاع الجوي وإطلاق النار بشكل كثيف داخل المنطقة الخضراء، فيما بين أن سماء وارض العراق ليست حقلا لتجارب الإمكانيات العسكرية الأمريكية.