انخفاض اعداد الاصابات.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص (11519 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (612607)".

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1796) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 243

بغداد / الكرخ 117

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 88

السليمانية 234

أربيل 31

دهوك 2

كربلاء 138

كركوك 88

ديالى 61

واسط 47

بابل 67

البصرة 122

ميسان 67

الديوانية 111

ذي قار 183

الأنبار 16

صلاح الدين 73

المثنى 86

نينوى 15

- الشفاء: 1724 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 239

بغداد الكرخ 269

مدينة الطب 6

النجف 45

السليمانية 102

أربيل 70

كركوك 103

كربلاء 81

ديالى 66

واسط 153

البصرة 62

ميسان 142

بابل 45

ذي قار 225

الديوانية 75

الأنبار 24

صلاح الدين 17

- الوفيات 94 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 16

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 5

النجف 2

السليمانية 10

اربيل 2

كربلاء 4

كركوك 2

ديالى 1

واسط 3

البصرة 8

ميسان 3

بابل 5

الديوانية 8

ذي قار 17

المثنى 4

- مجموع الأصابات : 62275

مجموع حالات الشفاء : 34741

الراقدين الكلي: 24967

الراقدين في العناية المركزة: 337

مجموع الوفيات:2567