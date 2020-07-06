المنافذ الحدودية تعلن احصائية المخالفات للنصف الأول من العام الحالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، إحصائية بمجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية وتحت مسميات مختلفة وبواقع (988) مخالفة للفترة من 1/1 ولغاية 6/30 لعام 2020.

وقالت الهيئة في بيان ، "اندرجت إحصائية مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية وتحت مسميات مختلفة وبواقع (988) مخالفة للفترة من 1/1 ولغاية 6/30 لعام 2020"، مشيرة الى أن "تلك المخالفات بمسميات متعددة والمتمثلة برصد (285)مخالفة تخص الدعاوى الكمركية المحالة إلى القضاء والمراكز الكمركية".

وأضافت، "كذلك كان هنالك (534) مخالفة تم ضبطها من قبل مقر الهيأة من قسم متخصص بمراقبة المنافذ الحدودية بالكاميرات ودورهم في مراجعة الإجراءات الخاصة بالمعاملات الكمركية وضبط العديد من المخالفات من قبلهم فيما يتعلق التلاعب باستيفاء فروقات الترسيم ومحاسبة مرتكبيها باحالتهم إلى الجهات القضائية.

وتابعت، "كما تم ضبط (129) مخالفة تحت مسمى تهريب الأدوية والعجلات دون الموديل غير المسموح باستيرادها ودخولها البلاد لمخالفتها الضوابط والتعليمات النافذة، كما كانت الجهود مكثفة ومن أولويات اهتمام هيأة المنافذ الحدودية في متابعة ورصد تهريب المخدرات حيث تم ضبط (40) مخالفة من قبل ملاكات الهيأة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي".

واوضحت، أن "ماتحقق من إنجاز ضبط المخالفات على عموم المنافذ الحدودية الاتحادية جاءت نتيجة إجراءات الهيأة وتطبيق استراتيجيتها الجديدة في تدقيق كافة الإجراءات الكمركية للمعاملات والارساليات المنجزة والتي تحقق من خلالها ضبط هذه المخالفات ، وكذلك نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية الصارمة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية مع التأكيد على عدم التدخل في الجوانب الفنية لعملها".

واشارت الى أنه "التعاون المشترك وتنفيذ سير المعاملات الكمركية وفق الضوابط والتعليمات كان له الأثر الإيجابي في زيادة الإيرادات المتحققة من عملية الحركة التجارية المتوجهة نحو تعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم المنتج والصناعةالمحلية والإلتزام بالتعليمات الصادرة وفق الروزنامة الزراعية ومحاربة سياسة إغراق السوق بالمنتجات غير الضرورية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية".

وبين أن "الإرتفاع الحاصل في نسبة الإيرادات المتحققة في المنافذ الحدودية جاء بالرغم من اغلاق المنافذ الحدودية البرية مع الجارتين إيران والكويت بسبب جائحة كورونا وكذلك قرار تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية وكل المواد المعنية بمكافحة وباء كورونا المستجد".