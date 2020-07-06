النجف.. منع دخول الجنائز إلى المدينة القديمة

أعلنت مديرية شرطة النجف، الاثنين، مباشرة قوة أمنية بتدقيق شهادات الوفاة، ومنع دخول الجنائز إلى المدينة القديمة، مبينةً أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرارات خلية الأزمة.

وقال إعلام شرطة النجف في بيان إن "قوة من فوج طوارئ النجف الثاني باشرت بتنفيذ قرارات خلية الأزمة والتأكيد على شهادات الوفاة وتدقيقها ومنع دخول الجنائز إلى المدينة القديمة (الولاية)".

وأضافت، أن ذلك جاء "حسب توجيهات قائد الشرطة والمتابعة الميدانية لمدير شؤون أفواج طوارئ النجف الأشرف المستمرة لجميع قواطع المسؤولية".