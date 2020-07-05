العراق يسجل 2125 اصابة بكورونا وشفاء 1940 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، عن تسجيل 2125 اصابة بكورونا، مؤكدة شفاء 1940 مصاباً من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان ، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2125) اصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 294
بغداد/ الكرخ 158
مدينة الطب 9
النجف الأشرف 159
السليمانية 176
أربيل 25
دهوك 3
كربلاء 146
كركوك 41
ديالى 65
واسط 86
البصرة 137
ميسان 100
بابل 47
الديوانية 159
ذي قار 357
الأنبار 16
نينوى 16
صلاح الدين 91
المثنى 40
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1940 حالة شفاء، وكما يلي:
بغداد الرصافة 283
بغداد الكرخ 370
مدينة الطب 16
النجف 81
السليمانية 225
أربيل 32
دهوك 11
كركوك 32
كربلاء 101
ديالى 35
واسط 190
البصرة 50
ميسان 104
بابل 99
ذي قار 170
الأنبار 5
الديوانية 130
نينوى 6
ولفت البيان الى أن "الوفيات تم تسجيل 105 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 21
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 6
النجف 3
السليمانية 9
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 2
واسط 6
البصرة 11
ميسان 4
بابل 3
الديوانية 6
ذي قار 15
الأنبار 2
صلاح الدين 3
وتابع البيان أن "مجموع الاصابات: 60479، ومجموع حالات الشفاء: 33017، والراقدين الكلي: 24989، والراقدين في العناية المركزة: 306، ومجموع الوفيات: 2473".
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