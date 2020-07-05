الاستخبارات: إحباط عملية تهريب مخدرات من إحدى دول الجوار

أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية، الأحد، عن إحباط عملية تهريب مخدرات من إحدى دول الجوار.

وقالت الوكالة في بيان "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية داخل الأراضي العراقية بحوزتة ٥ كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة كان في نيتة بيعها الى أحد تجار المخدرات العراقيين".

وأضافت، أن "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بدخولة الأراضي العراقية بصورة غير قانونية بغية المتاجرة ببيع المخدرات"، مشيرا الى أنه "تم تدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".