600 اسطوانة.. إيران تسلم البصرة الوجبة الثانية من الاوكسجين السائل

اعلن رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، الاحد، وصول الوجبة الثانية من اسطوانات الأوكسجين البالغ عددها (600) اسطوانة، من الجانب الايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي .

وقال العيداني في بيان إن “عدد الأسطوانات (600) اسطوانة وهي الوجبة الثانية التي تصل للبصرة بعد ان وصلت (500) اسطوانة في الوجبة الاولى من اصل (4000) أسطوانة”.

من جانبه، اوضح عضو خلية الازمة المحلية في البصرة حكيم المياحي، انه “تم متابعة ادخال اسطوانات الاوكسجين البالغ عددها (600) اسطوانة وسيتم توزيعها على المستشفيات حسب توجيهات رئيس خلية الأزمة في البصرة”.