التربية توضح آلية اضافة درجة القرار

اصدرت وزارة التربية، الاحد، توضيحا حول آلية تنفيذ قرار هيئة الرأي التي اقر سابقا حول الية اضافة درجة القرار 10 درجات .

وقال المكتب الاعلامي في بيان ان "المديرية اوعزت للمديريات العامة في المحافظات ان اضافة القرار تكون على إلغاء اي درجة قرار سابقة وتعتمد درجة القرار الحالية باضافة ( 10 درجات ) للتلاميذ والطلبة من ( الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس اعدادي ) وبضمنهم تلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث متوسط".

واضاف ان "مدير المدرسة يقوم بالرجوع الى سجل الدرجات الخاص بالمدرسة اي درجة لديه في صفحة الطالب ( 40) فما فوق يتم تعديلها الى ( 50)"، مبينة ان "درجة القرار تضاف في سجل الدرجات الخاص بالمدرسة ( السجل الوسطي ) فقط ويمنع التدوين او التأشير على دفتر التلميذ والطلبة".