النزاهة تضبط 17 حاوية تُرِكَت سبع سنواتٍ دون عائداتٍ بميناء أم قصر

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن ضبطها (17) حاوية حديديَّة في ميناء أم قصر الجنوبي، مُبيِّنةً احتواءها على معداتٍ لإنشاء معمل أسفلت تمَّ استيراده لمصلحة محافظة البصرة منذ عام 2013.

الدائرة وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ أفادت "بتمكن ملاكات مديريَّة الهيئة في المحافظة من ضبط (17)حاوية حديديَّة حجم (40) قدماً عُثِرَ بداخلها على معداتٍ لإنشاء معمل أسفلت تمَّ استيرادها لمصلحة محافظة البصرة منذ عام 2013"،

لافتةً إلى أن "تحرياتها قادت إلى أنَّ هذه الحاويات تُرِكَت في أرض الميناء منذ تاريخ استيرادها وتشغل مساحاتٍ واسعة دون عائداتٍ أو أجورٍ؛ بسبب عدم الاستلام من قبل الجهة المُستفيدة".

ونوَّهت الدائرة "بقيام المديريَّة بتنظيم محضر ضبطٍ بالمُبرزات والأوليات التحقيقيَّة كافة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشماليِّ، إذ تمكَّنت من ضبط حاوياتٍ تحوي أدوية مختلفة وموادَّ غذائيَّة منتهية الصلاحية.