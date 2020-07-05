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السفارة الصينية في بغداد : خضنا معارك مشتركة مع الدول الاسلامية لمكافحة فيروس كورونا


اعلنت الصين انها خاضت مع الدول الاسلامية لمكافحة فيروس كورونا، وفي الوقت الذي اشارت الى انها تجري بالتعاون مع بعض الدول الإسلامية في تطوير اللقاح، اكدت ان الصداقة بين الصين والدول الإسلامية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وقالت السفارة الصينية في العراق في بيان لها ان "جائحة فيروس كورونا المستجد المفاجئة باعتبارها "جائحة القرن" التي تركت تداعيات على دول العالم بما فيه الصين والدول الإسلامية، فانه الجانبان الصيني والإسلامي خاضا معركة مشتركة بالتضامن والتساند".

واضافت ان "قادة الدول العربية اعربوا عن دعمهم السياسي القوي للصين لما كانت الاخيرة تمر في اصعب اوقاتها في مكافحة الجائحة من خلال المكالمات الهاتفية وبعث الرسائل والبرقيات"،

مبينة ان "منظمة التعاون الإسلامي اصدرت بيانا خاصا لدعم جهود الصين في مكافحة الجائحة، كما ان الدول الإسلامية قدموا للجانب الصيني كمامات وأقنعة وملابس واقية وغيرها من المستلزمات الطبية التي كان محتاجا إليها بشدة، وتكون هذه الأعمال الحسنة محفورة في قلوب الشعب الصيني".

واشارت الى ان "الصين تحركت على مستويات الحكومات المركزية والمحلية والشركات والجمعيات الشعبية والشخصيات الصينية بنشاط للمشاركة في تقديم المساعدات للدول الإسلامية عندما انتشر الفيروس بدول العالم، حيث أرسل الجانب الصيني طائرات مستأجرة واستنفدت كل الوسائل البرية والبحرية والجوية من أجل إيصال المواد الطبية إلى الدول المتلقية في يوم مبكر".

وبينت السفارة الى ان "الصين ارسلت في النصف الأول من العام الجاري مستلزمات طبية بما فيه قرابة 6000 كمامة و6 ملايين طقم اختبار و10 ملايين ملبس واق طبي ونظارة واقية طبية وقفازة وغطاء حذاء و50 ألف مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء وأكثر من 2000 جهاز تنفس لأفغانستان وبنغلاديش وجيبوتي والنيجر وبوركينا فاسو والصومال وفلسطين والسنغال ومالي والسودان وغيرها الى 54 دولة إسلامية. وتغطي المساعدات الطبية الصينية 95% من الدول الإسلامية بما فيه جميع الدول الإفريقية الإسلامية".

ولفتت السفارة الى انه "في النصف الأول من العام الجاري، عقدت الصين 114 اجتماعا افتراضيا مع الخبراء الصحيين في 53 دولة إسلامية، وأرسلت أفرقة الخبراء الطبيين البالغ عددهم 193 شخصا إلى 17 دولة إسلامية ذات حاجة ملحة بما فيه باكستان وبنغلاديش والإمارات والجزائر وفلسطين والكويت والسعودية والسودان وإيران والعراق وبوركينا فاسو وجيبوتي وساحل العاج وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وبعض أعضائها عادوا من مدينة ووهان للتو".

واكدت الصين انها " بالتعاون مع بعض الدول الإسلامية في تطوير اللقاح من أجل تحقيق الانتصار النهائي في المعركة ضد الجائحة، حيث أعلن الرئيس شي جينبينغ في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية أن اللقاح الصيني، بعد النجاح في تطويره واستعماله، سيكون منتجا عاما للعالم، بما يقدم المساهمة الصينية في تمكين الدول النامية من استعمال اللقاح بسعر مقبول، وسيعمل الجانب الصيني على تنفيذ الإجراءات المعنية التي أعلن عنها الرئيس شي جينبينغ بخطوات حقيقية".

 

واشارت الى ان "الصداقة بين الصين والدول الإسلامية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ حيث أثبتت الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى وبجلاء على أن الصين والدول الإسلامية ستظل شريكين حميمين وأخوين عزيزين يتبادلان المنفعة ويشاركان في السراء والضراء بفضل التضامن والتساند في التغلب على الصعوبات، ستترسخ الصداقة الصينية الإسلامية باستمرار".

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