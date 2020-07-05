تظاهرة امام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط وقوات الكاظمي تفتح عليهم خراطيم المياه

تظاهر مواطنون في بغداد، الاحد، امام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط التابعة لال سعود

وقال مصدر صحفي ان العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم امام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الاوسط والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

واضاف المصدر ان القوات الامنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا الى وقوع اصابات بين صفوفهم.

يذكر ان صحيفة الشرق الاوسط التابعة لال سعود نشرت في وقت سابق كاريكاتير على احدى صفحاتها، يتطاول فيه على الامام المفدى السيد علي السيستاني.