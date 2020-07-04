نائب سابق: الكاظمي يهتم بإعلامه أكثر من الاصلاحات

اعتبر النائب السابق امين بكر، السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كثير الاهتمام بالظهور الإعلامي على حساب الإصلاحات التي يتحدث بها.

وقال بكر في حديث صحفي إن “رئيس الحكومة عاجز عن تجاوز عقبة الاحزاب السياسية”، معتبرا أن “الهيكل الوزاري الذي فرض عليه ليس بالمستوى المطلوب وليس من الشخصيات المؤثرة”.

وأضاف، أن “الكاظمي يعمل على استقطاب الاعلام ويهتم بالواجهة الاعلامية أكثر من تطبيق الاصلاحات العميقة”، مبينا أن “ذلك لن يسمح له بأن يكون بالمستوى المطلوب أو طموح الشارع”.