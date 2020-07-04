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العراق يسجل 2334 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1477 مصاباً


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (9516 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت، اليوم، ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 357

بغداد / الكرخ 393

مدينة الطب 44

النجف الأشرف 247

السليمانية 143

أربيل 39

دهوك 5

كربلاء 114

كركوك 61

ديالى 28

واسط 221

بابل 78

البصرة 110

ميسان 105

الديوانية 127

ذي قار 132

الأنبار 7

صلاح الدين 98

المثنى 25

وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل 1477 حالة شفاء وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 418

النجف 64

السليمانية 47

أربيل 41

كركوك 27

كربلاء 35

ديالى 37

البصرة 46

ميسان 53

بابل 20

ذي قار 182

الديوانية 112

المثنى 24

نينوى 32

وأشارت إلى أن "عدد الوفيات بلغت 106 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 11

مدينة الطب 5

النجف 4

السليمانية 8

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 3

واسط 4

البصرة 10

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 7

ذي قار 22

المثنى 1

صلاح الدين 4

وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي 24909، فيما بلغ مجموع الراقدين في العناية المركزة 333، ومجموع الوفيات 2368 ".

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