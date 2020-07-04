العراق يسجل 2334 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1477 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (9516 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (589377 )".
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت، اليوم، ( 2334) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 357
بغداد / الكرخ 393
مدينة الطب 44
النجف الأشرف 247
السليمانية 143
أربيل 39
دهوك 5
كربلاء 114
كركوك 61
ديالى 28
واسط 221
بابل 78
البصرة 110
ميسان 105
الديوانية 127
ذي قار 132
الأنبار 7
صلاح الدين 98
المثنى 25
وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل 1477 حالة شفاء وكما يلي:
بغداد الرصافة 339
بغداد الكرخ 418
النجف 64
السليمانية 47
أربيل 41
كركوك 27
كربلاء 35
ديالى 37
البصرة 46
ميسان 53
بابل 20
ذي قار 182
الديوانية 112
المثنى 24
نينوى 32
وأشارت إلى أن "عدد الوفيات بلغت 106 حالات وكما يلي :
بغداد الرصافة 14
بغداد الكرخ 11
مدينة الطب 5
النجف 4
السليمانية 8
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 3
واسط 4
البصرة 10
ميسان 3
بابل 1
الديوانية 7
ذي قار 22
المثنى 1
صلاح الدين 4
وبينت أن "مجموع الإصابات بلغ 58354، ومجموع حالات الشفاء 31077، والراقدين الكلي 24909، فيما بلغ مجموع الراقدين في العناية المركزة 333، ومجموع الوفيات 2368 ".
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