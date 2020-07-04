خلية الازمة في النجف تعلن فرض حظر جزئي من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً

أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، السبت، عن فرض حظر جزئي من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "اهم مقررات خلية الازمة لمحافظة النجف الاشرف، هي الحظر الحزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءاً الى الساعة السادسة صباحاً"

وأضافت أن "دوام دوائر الدولة سيكون بنسبة ٣٠ % و يتحمل مدير الدائرة الاجراءات الوقائية الخاصة بالموظفين من لبس الكمامة و الكفوف و توفير مواد التعقيم".

وأشارت الخلية، إلى انه "تقرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة النائب الثاني للمحافظ طلال بلال لتنفيذ اجراءات خلية الازمة".

وأوضحت أنه "تقرر إبقاء المطاعم والمقاهي والمولات الكبيرة، والعيادات مغلقة لمدة ٤٨ ساعة، لحين اعطاء الالية لعملهم من قبل المختصين دائرة الصحة العامة، مع الاستمرار بغلق قاعات المناسبات و المسابح".