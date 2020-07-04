نائب: السياسيون السنة يستغلون ملف النازحين كـ “قميص عثمان” لتحقيق مصالحهم

اتهم النائب رياض المسعودي , السبت , السياسيين السنة بعدم رغبتهم بانهاء ملف النازحين باعتباره استثمارا سياسيا لتحقيق مصالح مالية وانتخابية, مشيرا إلى أن السياسيين السنة يعتبرون هذا الملف كــ”قميص عثمان”.

وقال المسعودي في تصريح صحفي ان ” ملف النازحين استغل استغلالا غير انساني من قبل السياسيين السنة وذلك بعدم رغبتهم بانهائه رغم تصريحاتهم المجافية للحقيقة”.

وأضاف ان “الانتهاء من الملف بالنسبة للسياسيين السنة يعني حرمانهم من تحقيق المكتسبات السياسية لهم لكونه ورقة ضغط يستخدموها في أي وقت لتحقيق تلك المكتسبات وحتى انهم مازالوا يطلقون على مناطق النازحين بالمناطق الدمرة وليس بالمحررة”، واصفا “تمسك سياسية السنة بالملف بانه قميص عثمان” .

وأوضح ان ” انهاء الملف هو جزء مهم من الإصلاح الا ان الفاسدين يمنعون من انهائه ويضعون العربة امام الحصان لاي نشاط حكومي بانهاء الملف ويتذرعون بحجج عدة لاجل عرقلة الحلول”.