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التربية تتخذ قراراً بشأن المواد التي لم يُمتحن بها في المحافظات الجنوبية


أعلنت وزارة التربية، السبت، أن هيئة الرأي في الوزارة اتخذت قراراً بالإجماع لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الجنوبية من مرحلة الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "بعد إضافة درجة القرار (10 درجات) حسب القرار السابق، تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ أو الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد التي امتحن بها ، يساوي الوسط الحسابي".

وأضافت، "تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا".

وتابعت، "إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 40 فما فوق تصبح 50 (بإضافة درجات القرار 10)، إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فانه يؤدي الامتحان في الدور الثاني".

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التربية تتخذ قراراً بشأن المواد التي لم يُمتحن بها في المحافظات الجنوبية
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