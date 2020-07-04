محامو النجف يعتزمون مقاضاة “الشرق الاوسط” بعد الاساءة ضد المرجعيات الدينية

اعلنت نقابة المحامين في النجف الاشرف، السبت، عن تشكيلها فريق من المحامين لمقاضاة صحيفة الشرق الاوسط السعودية بعد الاساءة للمرجعية الدينية.

وقال رئيس غرفة محامي النجف الاشرف علي الشيباني في بيان انه ” نستنكر بأشد العبارات الاستنكار التطاول السافر من صحيفة الشرق الأوسط الوهابية على مقام المرجعية العليا من خلال نشر كاركاتير يسيء إلى مرجعيتنا الرشيدة مما يدل على الحقد الكبير لهذه الصحيفة الصفراء على العراق ،

واضاف البيان ” بعد أن دافعت المرجعية عن العراق وحافظت عليه من خلال الفتوى المباركة والدماء الزكية لأبطال العراق مما أفشل المخطط الكبير لاحتلال العراق من قبل داعش ،نجد أن هذه الصحيفة تعود من جديد للاساءة الى العراق بكل اطيافة من خلال الاساءة لمرجعنا المفدى.

موضحا ” ونحن إذ ندين هذا الاعتداء السافر سنبادر إلى تحريك شكوى جزائية ضد من يقوم بإدارة هذه الصحيفة وضد من قام برسم هذا الكاريكاتير المشين وسيتم تشكيل فريق من المحامين بهذا الخصوص”