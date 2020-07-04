فيديو لأول مرة.. الشهيد قاسم سليماني يبكي في مشهد مؤثر في ضريح الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع مصورة لقائد فيلق القدس السابق الجنرال الشهيد قاسم سليماني وهو يزور مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن "هذه المقاطع المصورة للشهيد سليماني ربما يشاهدها المشاهدون للمرة الأولى"، مشيرة إلى أنها تظهر قاسم سليماني، وهو يبكي ويرتعش عند ضريح الإمام علي الرضا عليه السلام".

وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن "هذه المقاطع نشرت تزامنا مع الذكرى السنوية لولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد بمحافظة خراسان بشمال شرق ايران".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الشهيد قاسم سليماني، اغتيل في غارة أمريكية غادرة جبانة على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق الشهيد أبو مهدي المهندس.