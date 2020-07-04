نائبة تكشف عن تحركات أميركية لارجاع المطلوبين واسقاط التهم عنهم

ابدت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي ، السبت ، استغرابها ازاء القرارات القضائية الغامضة تجاه عودة المدان رافع العيساوي، كاشفة عن تحركات أميركية لارجاع المطلوبين للقضاء واسقاط التهم عنهم.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إنه “مع الأسف نجد القضاء غامضا ولا توجد شفافية تجاه المتهمين بالإرهاب أمثال رافع العيساوي وطارق الهاشمي وغيرهم من المتهمين الآخرين”.

وأضافت أن “العيساوي والهاشمي والنحيفي والدليمي الأكثر خطرا على العملية السياسية”، مشيرة إلى أن “هناك تحركات سياسية أمريكية لإرجاع المطلوبين للقضاء وإسقاط التهم بحقهم”.

ولفتت الموسوي إلى “أمريكا وعدت مسبقا بإرجاع قتلة الشعب ودخولهم معترك السياسة من جديد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة”.