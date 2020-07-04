وزير الصحة يؤكد حجز العراق لكميات كبيرة من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي على حجز كميات من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع من قبل شركة أسترا زينيكا متعددة الجنسيات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله: “الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن”.

وأضاف التميمي أن “العلاج الروسي ممكن تصنيعه في إي بلد، وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر”، لافتا إلى أن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا”.

وكانت شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا قد أعلنت في الخامس من حزيران المنصرم أنها بصدد البدء في إنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجدّ.

وتعتزم الشركة إنتاج جرعات بكميات كافية حتى تستطيع تلبية الطلب حال ثبوت فعالية اللقاح، حسب رئيس الشركة، باسكال سوريوت.

ويقول سوريوت إنه يتوقع معرفة ما إذا كان عقار “AZD1222” الذي ستنتجه الشركة فعالاً أم لا بحلول شهر آب المقبل.