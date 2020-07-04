الأخبار

وزير الصحة يؤكد حجز العراق لكميات كبيرة من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع


أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي على حجز كميات من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع من قبل شركة أسترا زينيكا متعددة الجنسيات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن التميمي قوله: “الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا”، مشيراً إلى أنه “لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن”.

وأضاف التميمي أن “العلاج الروسي ممكن تصنيعه في إي بلد، وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر”، لافتا إلى أن “الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا”.

وكانت شركة الأدوية متعددة الجنسيات أسترازينيكا قد أعلنت في الخامس من حزيران المنصرم أنها بصدد البدء في إنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجدّ.

وتعتزم الشركة إنتاج جرعات بكميات كافية حتى تستطيع تلبية الطلب حال ثبوت فعالية اللقاح، حسب رئيس الشركة، باسكال سوريوت.

ويقول سوريوت إنه يتوقع معرفة ما إذا كان عقار “AZD1222” الذي ستنتجه الشركة فعالاً أم لا بحلول شهر آب المقبل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محامو النجف يعتزمون مقاضاة “الشرق الاوسط” بعد الاساءة ضد المرجعيات الدينية
فيديو لأول مرة.. الشهيد قاسم سليماني يبكي في مشهد مؤثر في ضريح الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام
نائبة تكشف عن تحركات أميركية لارجاع المطلوبين واسقاط التهم عنهم
وزير الصحة يؤكد حجز العراق لكميات كبيرة من علاج لفيروس كورونا قيد التصنيع
وفاة أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا
القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة في بغداد
عضو في الاقتصاد النيابية يقدم ثمانية مقترحات إلى الحكومة تتعلق بالمنافذ الحدودية
بالفيديو .... كيف سرق تاريخ ثورة العشرين في زمن الطاغية المقبور صدام التكريتي
اتحاد التلفزيونات العراقية يطالب الكاظمي والحلبوسي بموقف رسمي تجاه إساءة الشرق الأوسط
نائب كردي يطالب بتوحيد صرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك