وفاة أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية بعد ايام من اصابته بفيروس كورونا

توفي أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية، باقر علي الشعلان الخزاعي، اليوم السبت (4 تموز 2020)، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر مقرب من الخزاعي : إن أمير قبيلة خزاعة في العراق والدول العربية، باقر علي الشعلان الخزاعي، توفي فجر اليوم السبت، في قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية، عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 56020 إصابة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 29600، ومجموع الوفيات 2262.