نائب كردي يطالب بتوحيد صرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق بغداد

طالب النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية النيابية سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، بتوحيد صرف رواتب موظفي الإقليم عن طريق حكومة المركز.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي اننا “نؤيد مطالب المتظاهرين الذين يرغبون وبقوة ان تكون صرف رواتبهم عن طريق حكومة المركز لكوننا نثق ببغداد ونطالب بان تكون رواتب الموظفين من زاخو الى حلبجة مرتبطة ببغداد”.

واشار الى ان “الكرد اصبحوا لا يثقون بحكومة الاقليم وتحديدا الحكومة البارزانية”