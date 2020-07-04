مغردون للسعودية.. السيد السيستاني خط احمر

اثار رسما مسيئا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية للمرجعية الدينية العليا في العراق السيد علي السيستاني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليدشنوا وسم " #السعودية_قذارة_الشرق_الاوسط " ،مؤكدين ان المرجعية خط احمر وانها انقذت العراق من التدخلات الخارجية والارهاب.

وعبر (ahmadalkawaz) على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مغردا :" مع انتشار اخبار محاكمة تركيا قتلة خاشقجي وتثريمه بمنشار ابن سلمان، أساءت صحيفة الشرق الاوسط السعودية للعراق وشعبه بكاريكاتور يطعن بالمرجعية التي انقذت العراق من مخالب "د11ع ش" التي جندها آل سعود وشغلتها الصهيونية وسلحتها أميركا العنصرية الارهابية...".

وغرد حساب ( Marwa jihad) ونشرت صورة كاريكاتيرية لاستبدال العلم السعودي بنجمة الصهيونية وعلقت عليها "رؤية 2030".

وغرد حساب (Doha Muhammad) قائلة : "المرجعية قلب وعقل الشرق الأوسط، وهي خطه الأحمر".

واكد (محمد اللامي) ان السيد السيستاني افشل المشروع السعودي الامريكي وهذه الاساءة لانهم منزعجين من انتصارات الحشد العشبي والمقاومة : " ايه الله السيد علي سيستاني افشل مشروع ال سعود الخنازير وامريكا بفتوى عام ٢٠١٤ في تأسيس الحشد الشعبي، ال سعود الخنازير لان منزعجين من الحشد والمقاومة لأنهم خطر عليهم ومهددين وجودهم وقوتهم في الشرق الأوسط لذالك..".

وغرد (Ibrahim Mustafa) : " لولا فتواك يا سيدي ورجال الله الملبين لها لكنا الان في خبر كان وكانت ذئاب ال سعود القذرة تهنش لحمنا"

وغرد ( Hmam ALsmeday) : "اليد السعودية تقتل العربي المسلم وتصافح القاتل الصهيوني".

وغرد (ali azher) : "التجاوز ع شخص لم يمُس احدٌ بِضرر لن نقبل بهِ عالم ومُعلم فاضل ومُتفضل كريمٌ طيبُ الخُلق والاخلاق لم نرى منهِ إلا طيبٌ يسامحُ من يسبهُ ويشتمهُ لهُ مكانة في قلوب العراقيين بكُل طوائِفهم أول من حارب الطائفية و من دعى لحفظ السيادة #في_قلوبنا_سيد_علي " .

وقال (أحمد حسن العراقي) في تغريده له : "عندما يواصل الإعلامي السعودي نباحه على رموز العراق من شهداء وعلماء فهذا يعني أنهم مصابون بحالة هيستيريا ناتجة عن هزائمهم".

وفيما يلي مجموعة من التغريدات التي اكدت على ان المرجعية الدينية في العراق هي خط احمر وانها سبب نصرة العراق وان الوحدة بين الشعب والمرجعية لا يمكن كسرها وان المرجعية والحشد هما نقاط القوة التي يستند عليها الشعب العراقي لهذا نشاهد كل المخططات الأرهابية والأعلامية التي تستهدفهم للمحاولة من تجريد العراق من نقاط قوته .

هذا واكد المغردون على ان هذه الاساءة انما لدور المرجعية العليا السيد السيستاني التي ساعدت على الحفاظ عل العراق وسيادته باصدار فتوة انشاء الحشد الشعبي ما كلن له دور في هزيمة الاحلام السعودية التي بعثت بالاف الدواعش الى العراق.