جمع من علماء الدين يطالبون الحكومة باتخاذ موقف صریح تجاه الإساءة السعودية

استنكر علماء الدين في العراق الاساءة السعودية الاخيرة على المرجعية الدينية، مطالبين للحكومة والبرلمان وجميع القوى السياسية العراقية بالدفاع عن المرجع الكبير اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) الذي جمع شمل العراقيين بفتوى الجهاد الكفائي.

واصدر جمع من علماء الدين في العراق، ليل الجمعة، بيانا مستنكرا تصرفات نظام السعودي تجاه المرجعية الدينية العراقية وطالب السعودية بوقف سلوكها العدائي تجاه العراق.

وانتقد رجال الدين المسلمون الصحيفة السعودية "الشرق الاوسط" التي نشرت رسما مسيئا لاية الله العظمى السيد السيستاني الذي دافع بفتواه عن العراق وباقي الدول المجاورة ومنها السعودية و دعوا الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح تجاه تجرؤ ال سعود على المرجعية.

وفيما يلي نص البيان:

مرة اخرى نجد وسائل الإعلام السعودى تتطاول على مقام المرجعية الدينية.

والكل يعلم أن منهج آل سعود والوهابية مستمر بإثارة الفتن والتجاوز على المراجع ولن يتخلوا عن هذا النهج. وعلى الجميع أن يعي ذلك.

كما وأن الاساءة والتهجم والتجاوز على العراق وشعبه ومقدساته ومراجعه هو اسلوبهم وطريقتهم من السابق والى الآن.

فبالأمس بفتاواهم التكفيرية وانتحارييهم، وبسياساتهم العدائية تجاه العراق، واليوم بهذا التجاوز، لا نرى أي خطوة تصحيحية من قبل السعودية نحو العراق.

فصحيفة الشرق الأوسط السعودية بإساءتها هذه تفصح عن الواقع الذي يعيشه آل سعود وأسيادهم في عدم احترامهم لمنزلة المرجعية الدينية العليا.

وهم يعلمون جيدا أن اية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله بفتوى الدفاع ضد الدواعش، قد دافع عن العراق وباقي الدول المجاورة ومنها السعودية.

ومن هنا نطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف واضح تجاه هذا الخرق المسيء لرموزنا.

كما ونطالب الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية وغيرهم بالدفاع عن المرجعية الدينية التي وقفت ودافعت عن العراق وسيادته.

والسلام عليكم

جمع من علماء الدين ٢٠٢٠/٧/٣

السيد محمد الحيدري

السيد محمد الحسني

السيد حميد الحسيني

الشيخ عقيل الشبكي

الشيخ محمد الاسدي

الشيخ وهاب الدراجي

الشيخ ميثاق الحميري

الشيخ رعد الباهلي

الشيخ ياسر الحميداوي

الشيخ رشيد البدري

الشيخ صباح الجبوري

الشيخ حسن الاسدي

الشيخ عباس الظالمي

الشيخ كاظم العبادي الناصري

الشيخ محمد التميمي

الشيخ ميثم البغدادي

الشيخ فجري الموصلي

الشيخ انور المعموري

الشيخ علي المسعودي

الشيخ محمد النجار

السيد جاسم الصافي