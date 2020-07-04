كتلة مستقلون تصدر بيانا حول تجاوز صحيفة سعودية على المرجع السيستاني

أصدرت كتلة مستقلون، الجمعة، بيانا حول تجاوز صحيفة سعودية على المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني.

وذكر بيان للكتلة،: "تستنكر كتلة مستقلون وتدين تجاوز صحيفة الشرق الأوسط السعودية على مقام المرجعية الدينية العليا الممثلة بالسيد علي السيستاني / دام ظله/".

وأضاف البيان: "تدين الكتلة هذا التجاوز على رمز للمسلمين بشكل عام لما تحمله المرجعية الدينية من مكانة عليا في ضمير الامة".

وطالبت الكتلة، الجهات المعنية بـ "اتخاذ الموقف الواضح من الصحيفة ومن يديرها رسميا واعلاميا والزامهم بتقديم اعتذار رسمي عن هذا التجاوز"