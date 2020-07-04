رد فعل غاضب من الشيخ همام حمودي على الاساءة التي تعرضت لها المرجعية الدينية

رد رئيس مجلس الاسلامي الاعلى العراقي، الشيخ همام حمودي، على تطاول نظام ال سعود على المرجعية الدينية في العراق، مؤكدا ان "بعض انظمة المنطقة مازالت تعتقد ان بقاء عروشها مرهون ببقاء دوامة العنف".

وأثارت اساءة صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية بعد نشر كاريكاتير مسيئ للمرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيستاني (دام ظله) حالة غضب في الشارع العراقي ورد فعل غاضب من الشخصيات السياسية والدينية العراقية.

وفي السياق، قال الشيخ حمودي في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه في تويتر ان "الاساءة للمذاهب والمراجع الدينية ليس فقط عمل لا اخلاقي، و سلوك همجي وانما ايضا عمل فتنوي كان هو الاساس في نشوء الجماعات التكفيرية والارهابية، واشعال العنف وسفك دماء مئات الاف المسلمين الابرياء.

ويبدو ان بعض انظمة المنطقة مازالت تعتقد ان بقاء عروشها مرهون ببقاء دوامة العنف، وان وجودها لايتحقق الا بانهاء وجود الاخر، غير مدركة ان من يرفض احترام الاخرين والتعايش السلمي هو الآيل للزوال والفناء بعد ان اصبح العالم قرية كونية.

ان سيادة العراق لم تتحقق الا ببركة العمة والمرجعية منذ ثورة العشيرين الي يومنا هذا، لكونها مصدر وحدته وعزته و منها حكمته، ولعل غيابها عند غيرنا هو لغياب مدرسة الحسين (ع) عندهم، ومن لم يتعلم نهج مدرسة ال بيت رسول الله هو اخر من يحق له الحديث عن السيادة.