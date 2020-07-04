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العامري: الاساءة للسيد السيستاني ينم عن السلوكيات المنحرفة للمسيرة العدوانية لمملكة الشر ضد العراق


اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، "اساءة" صحيفة الشرق الأوسط السعودية للامام المفدى السيد علي السيستاني، بأنه ينم عن السلوكيات المنحرفة للمسيرة العدوانية لـ"مملكة الشر" ضد العراق.

وقال العامري في بيان، إنه "مرة اخرى يتجاوز النظام الجاهل نظام ال سعود كل الخطوط الحمراء والقيم العليا للشعب العراقي بعد تطاوله المشين على مقام المرجعية الرشيدة المتمثلة بالامام علي السيستاني عبر النافذة الصفراء (صحيفة الشرق الاوسط)".

وأضاف أن "هذا التطاول يعد استخفافا بمشاعر الملايين سنة وشيعة مسلمين ومسيحيين داخل العراق وخارجه وكل من يعرف الدور الابوي الكبير للامام السيستاني، في المحافظة على السيادة الوطنية وحرصه الكبير على الوحدة الوطنية ودوره العظيم في حماية العراق من الارهاب الداعشي والجميع يعترف انه لولا فتوى المرجعية الرشيدة لكان العراق في خبر كان".

وأوضح العامري، أن "هذه الاعمال القبيحة خير دليل على وجود نهج خارجي ضال يحاول ان ينال من الدور الوطني والابوي الذي دأبت عليه المرجعية الرشيدة في البلاد وهو دليل اخر على تعمد النظام السعودي الاستمرار باجنداته المشبوهة وحقده الدفين ومعاداته لكل من يسعى الى الحفاظ على العراق وسيادته ودعم وحدته الوطنية".

وأكد أن "هذا الفعل القبيح يضاف الى اعمالهم القبيحة الاخرى وتدخلاتهم السافرة في الشأن العراقي وهو تحصيل حاصل للسلوكيات المنحرفة للمسيرة العدوانية لمملكة الشر التي كانت قد بدأتها منذ سنوات عبر ارسالها الاف الانتحاريين والسيارات المفخخة التي حصدت ارواح الالاف من الشعب العراقي العزيز والتي مازالت دماؤهم الطاهرة لم تجف ولازال المشهد الدموي لسياراتهم المفخخة خالدا في ذاكرة العراقيين".

وبين العامري، أنه "في الوقت الذي ندين فيه هذه الاساءات المتكررة لهذا النظام الدموي على مقام المرجعية الرشيدة، فاننا نطالب الحكومة وعبر وزارة الخارجية بموقف رسمي واتخاذ الاجراءات كافة اللازمة لرد على هذه الاساءة الكبيرة والتطاول المشين على مقام المرجعية السامي وندعو القوى الوطنية والشعبية كافة لاتخاذ الموقف اللازم تجاه العدوان".

 

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