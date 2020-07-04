تسبب بمقتل طفل.. فض نزاع عشائري في النجف واعتقال سبعة متهمين باندلاعه

اعلنت قيادة شرطة النجف، الجمعة، عن فض نزاع عشائري باحدى نواحي المحافظة، مشيرة الى اعتقال سبعة اشخاص متهمين باندلاع النزاع الذي تسبب بمقتل طفل نتيجة رصاص طائش.

وقال قائد الشرطة العميد فائق فليح حسن سكر الفتلاوي في بيان ، إن "قوة امنية تمكنت، من فض نزاع عشائري اندلع صباح اليوم، بين عشيرتين في ناحية العباسية منطقة جسر ام عباسيات".

واضاف الفتلاوي أن "القوه التي نفذت الواجب من الضباط والمراتب مؤلفة من آمرية افواج الطوري ومديرية مكافحة الاجرام ومديرية شرطة الكوفة، وكانت جميع القطعات المشاركة بامرة قائد شرطة المحافظة ومعاونه".

واوضح أن "القوة تمكنت من فض النزاع وإلقاء القبض على سبعة من المتهمين المتسببين بالحادث وسيتم احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل"، مشيرا الى ان "المؤسف نتيجة هذا النزاع مقتل طفل على مسافة من منطقة النزاع نتيجة الرصاص الطائش".

وحذر، "تكرار هكذا أفعال تستهدف السلم الاهلي والنظام العام متوعدا باجراءات رادعة جدا وقويه بقوة القانون"، مؤكدا بالقول "لم ولن نسمح ان تكون في النجف حوادث من هذا النوع، وليس لنا في مكافحة كل أشكال الجريمة الا استخدام قوة القانون بصرامة".