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القبض على ٨ "إرهابيين" في نينوى


أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية، الجمعة، عن القاء القبض على ٨ "إرهابيين" في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثمانية مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

واضافت، أن "الارهابيين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى فرقة عين جالوت، والمعسكرات العامة، وديوان الجند، وولاية نينوى، ومكتب الشؤون، وفرقة نهاوند، وفرقة الحارث، وكتيبة الزرقاوي"، مؤكدة أنهه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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