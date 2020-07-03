الحشد يعلن العثور على معسكر لداعش الارهابي تحت الأرض في الطارمية

أعلن آمر اللواء 42 بالحشد الشعبي علي الجبوري، الجمعة، عن العثور على معسكر تحت الأرض في قضاء الطارمية شمالي بغداد تابع لـ"داعش" الارهابي

ونقل الحشد عن الجبوري قوله إن "عملية قضاء الطارمية حققت نتائج كبيرة وستنعكس إيجابا على أمن المنطقة خلال الأيام المقبلة"، مبينا أن "العملية كانت مهمة وجاءت ضمن جدول استخباري دقيق".

وأضاف، أن "داعش كان يحصل على واردات مالية كبيرة من بحيرات الأسماك، فضلا عن أن المناطق تمتاز بتضاريس وجغرافية صعبة".