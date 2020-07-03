نائب: اداء حكومة الكاظمي ازاء ازمة كورونا سي جدا

وصف النائب باسم خشان، الخميس، اداء حكومة الكاظمي ازاء ازمة كورونا بـ “السيء جدا”.

وقال خشان في حديث صحفي، ان “فيروس كورونا من الازمات الكبيرة التي ضربت مختلف بلدان العالم ومنها العراق الا ان اداء حكومة الكاظمي ازاءها كان سي جد والامثلة كثيرة ومنها ماحدث في محافظة المثنى من ارباك من ناحية احتواء المصابين وحالات الاشتباه”.

وأضاف خشان، انه “في المثنى هناك عقد فاسد للاوكسجين وقضيته معروفة للراي العام حتى ان من بلغ عنها تم فصله من دائرته”، لافتا الى ان “قناني الاوكسجين كانت تصل فارغة او مشحونة بنسب تترواح من 10-15%”.

وشهدت الاحصائيات الاخيرة لوزارة الصحة ارتفاع واضح في عدد المصابين بفيروس كورونا في اغلب المحافظات خاصة الجنوبية.