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الصناعة تعلن تشغيل أربعة خطوط لإنتاج الكمامات


أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، عن تشغيل اربعة خطوط لانتاج الكمامات لتزويد كوادر الصحة والمواطنين منها.

وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة ناصر ادريس الحسيني في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية، تم "تشغيل اربعة خطوط لانتاج الكمامات"، مشيرا الى أن "الوزارة تسعى من خلال مصانعها المتخصصة لزيادة الطاقة الإنتاجية للكمامات لتزويد كوادر الصحة والمواطنين منها". 

وأوضح أن الوزارة "تعمل على تطوير إنتاج المواد التي تستخدم في الوقاية من كورونا مثل أبواب التعقيم والمعقمات والكمامات"،

مشيراً إلى أن "شركات الوزارة تعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية لتلك المواد ،بعد أن أثبتت نجاحها خلال أزمة كورونا".

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