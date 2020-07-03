امين عام مجلس الوزارء يوجه بدخول أجهزة طبية لذي قار من مهران تبرع بها احد المواطنين

افاد مصدر في هيأة المنافذ الحدودية،، بأن الأمين العام لمجلس الوزراء استجاب لمناشدة متبرع باجهزة منظمات الاوكسجين المطلوبة لمعالجة مرضى فيروس كورونا تم ضبطها في منفذ مهران الحدودي.

وقال المصدر ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، استجاب لمناشدة متبرع بأجهزة فحص الاوكسجين لمحافظتي ذي قار وميسان بعد ان ضبطت في منفذ مهران الحدودي”.

وأضاف، ان” الأمين العام لمجلس الوزراء تواصل مع إدارة المنفذ الحدودي وتم ادخال الأجهزة والمستلزمات الطبية الى محافظتي ذي قار وميسان”.

وأشار المصدر الى ان”الحمولة مكونة من 26 جهاز لفحص الاوكسجين ومواد معقمة ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الصحي في محافظتي ذي قار وميسان”.