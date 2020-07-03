وصول وفد وزاري عراقي الى بيروت لدعم الحكومة اللبنانية

افادت مصادر حكومية لبنانية بوصول وفد وزاري عراقي الى بيروت لدعم الحكومة اللبنانية، مؤكدة أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب سيبحث استيراد النفط من العراق.

وقالت المصادر، في تصريحات صحافية، إن "وفداً وزارياً عراقياً وصل امس الخميس الى بيروت لدعم الحكومة اللبنانية"، موضحة أن "الوفد يتكون من وزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي".

وأضافت المصادر أن "وزراء الزراعة والصناعة والطاقة اللبنانيين كانوا في استقبال الوفد العراقي"، مشيرة الى أن "رئيس الحكومة سيبحث مع الوفد العراقي استيراد النفط من العراق مقابل منتجات زراعية وصناعية تصدر الى العراق".

وشهدت الليرة اللبنانية تدهورا غير مسبوق في سعرها خلال الأشهر الأخيرة على وقع الاحتجاجات المطلبية، في وقت تسعى الحكومة إلى إتمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق خطتها الإنقاذية، من أجل الحصول على حزمة من المساعدات تنتشل لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها.