الحشد والجيش يشرعان بعملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، بعملية أمنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش متخفين وسط العوائل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي، ومديرية الامن، ومديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوة من الجيش شرعت، صباح اليوم، بعملية امنية في قضاء الطارمية شمال بغداد بحثا عن مطلوبين وعناصر من داعش متخفين وسط العوائل”.

وأضاف البيان ان “مديرية الأمن فتشت المنازل بالقضاء ودققت هويات سكان المنطقة بحثا عن المطلوبين”.