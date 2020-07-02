ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة أمنية غربي الرمادي

أفاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق غربي الرمادي .
وقال المصدر إن “القوات الامنية تمكنت من ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات يعود لعصابات داعش الاجرامية بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة الـ 7 كيلو غربي مدينة الرمادي”.
وأضاف، أن “المخبأ ضم اسلحة متنوعة وعبوات ناسفة واجسام مفخخة بأشكال متنوعة”، مبينا ان “وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الأمنية”.
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