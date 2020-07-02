كشفت مديرية الاستخبارات، الخميس، عن القاء القبض على مسؤول حفر الانفاق لداعش الارهابي في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ،انه” وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ الفرقة ١٤ ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة كنعوص بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين”.

واضافت المديرية في بيانها ،ان”الارهابي المعتقل هو المسؤول عن حفر الانفاق لداعش الارهابي في المحافظة ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.