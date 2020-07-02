نائبة: كردستان تساوم على التوغل التركي بملف النفط

أكدت النائبة المستقلة يسرى رجب، الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتحمل المسؤولية الكبيرة ازاء توغل القوات التركية، فيما اشارت الى ان الإقليم ساوم تركيا بملف النفط.

وقالت رجب في تصريح صحفي إن “حكومة اقليم كردستان العراق تغاضت عن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لإجراء مساومات على نهب ثروة البلاد من النفط العراقي”.

وأضافت، أن “النفط العراقي تم بيعه لمدة 50 عام لتركيا بابخس الأثمان”، مشيرة إلى أن “المسؤول المباشر عن هذه الخروقات شخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

ولفتت إلى أن “ما يؤسفنا صمت القوى السياسية ورئيس الوزراء عن تآمر الحزب الديمقراطي الكردستاني ازاء توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية لنهب ثروات البلاد”.