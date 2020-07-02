محلل سياسي : : الكاظمي يسعى للحصول على خارطة جديدة من خلال زيارته لأميركا

اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي , الخميس , ان زيارة الكاظمي لواشنطن سوف لن تقدم ولا تؤخر لكونه لايمتلك التاثير على أمريكا بسحب قواتها او اقناعها لكونه احد ادواتها والمدعوم من قبلها فقط انه شخص منفذ لما تريده , مشيرا الى ان الزيارة المقبلة ربما للحصول على خارطة جديدة بعد ان عجز عن التاثير على الحشد الشعبي .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” كل المعطيات تشير الى ان الكاظمي وقع بفخ كبير وخسر الدعم السياسي الداخلي بعد ان تجرأ على محاولة التأثير وتشويه سمعة الحشد الشعبي من خلال المعلومات المضللة التي استمع البها من الامريكان ” .

وأضاف ان ” زيارة الكاظمي المزمعه قريبا لواشنطن سوف لن تقدم ولا تؤخر بسبب عجزه من المطالبة او حتى اقناع الامريكان من الانسحاب من العراق عسكريا على الأقل”.

ورجح العكيلي أن “يطلب الكاظمي من الامريكان خارطة جديدة بعد ان عجز بالتاثير على الحشد الشعبي ”