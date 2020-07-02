نائب: الامل معقود على القضاء بمنع عودة المجرمين

اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الخميس، ان الامل معقود بالقضاء لقول الحق ومنع عودة المجرمين للعراق، لافتا الى ان الشعب سيفقد ثقته بالقضاء في حال تبرأة المجرمين والطائفيين مما ارتكبوه بحقهم.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “الإشكاليات التي طرحت بشأن تشكيل الحكومة وماسبقها من سباق اختيار رئيس الحكومة الجديد يأتي ضمن حلقات تجري وتديرها السفارة الأميركية من الخلف باجندات وادوات داخل منظومة الحكم العراقي”.

وأضاف ان “الامل معقود بالقضاء لقطع دابر الفتنة واحقاق الحق وان لايعيد الطائفيين والقتلة والمجرمين بتبرأتهم من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي”.

واكد البلداوي بالقول: “نرفض عودة المجرمين الى العراق وعلى القضاء قول الحق والا سيختل ميزان العدالة ويسبب ارباك وعدم وضوح لدى المواطن العراقي وتهتز ثقته بأقوى المؤسسات واعدلها (المؤسسة القضائية)”.