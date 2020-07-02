محمد مهدي البياتي : الكاظمي يحاول إبراز نفسه بأي طريقة

اعتبر القيادي في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، الأربعاء، قيام رئيس الوزراء بإعطاء أوامر للقبض على عناصر بالحشد الشعبي لاتهامهم بضرب السفارة الأمريكية لدى بغداد والسكوت عن التوغل التركي بأنه تناقض ومحاولة لإبراز الكاظمي نفسه.

وقال البياتي في تصريح صحفي إن “نهج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح حتى الآن وسيكون لكل حادث حديث خلال الأشهر المقبلة بعد معرفة نواياه”،

لافتا إلى إن “الحكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وضعت الحشد الشعبي بمقدمة القوات الأمنية وحتى ضمن حرس الشرف إلا إن الكاظمي لم يفعل هذا”.

وأضاف أن “الكاظمي يحاول إبراز نفسه بأي طريقة وتوجيه بأمر القبض على عناصر بالحشد الشعبي لاتهامهم بضرب السفارة الأمريكية لدى بغداد والسكوت عن التوغل التركي يعد تناقضا في قراراته “،

مبينا أن “الكاظمي لا يمتلك صلاحية لإلغاء الحشد الشعبي وحتى رئيس الجمهورية برهم صالح غير قادر على ذلك كونه إرادة المرجعية والشعب العراقي”.

و بين المحلل السياسي عباس العرداوي، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاول خلق نوع من الصدام بين الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب خلال عملية الدورة.

واعترف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي، بخطئه بتنفيذ العملية الأمنية ضد مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة ببغداد، فيما ابلغ القيادات السياسية أسفه عن العملية الأخيرة.