النائب سناء الموسوي : خضوع حكومة الكاظمي لرغبات الامريكان مؤامرة مدبرة مسبقا

اعتبرت النائب في البرلمان عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الاربعاء، خضوع حكومة مصطفى الكاظمي لإرادات الولايات المتحدة جزء من مؤامرة لاستهداف قوة الحشد الشعبي في العراق.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “الولايات المتحدة الأمريكية خططت لاستهداف مقرات الحشد الشعبي والحكومة نفذت ما طلب منها لتلبية لطموحات ورغبات واشنطن الاحتلالية للاراضي العراقية “.

وأضافت أن “امريكا ماتزال تستخدم أجندتها لتضليل الرأي العام عبر اكاذيب وضخ المعلومات المغلوطة ضد الحشد الشعبي”، معتبرة أن “خضوع الحكومة لرغبات الجانب الأمريكي مؤامرة مدبرة مسبقا هدفها النيل من عزيمة الحشد الشعبي الذي أثبت للعالم اجمع أنه موجود”.

وأفاد مصدر نيابي في تحالف الفتح, امس الثلاثاء , بان رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية سلم طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة البرلمان, مشيرا الى ان الاستضافة سيتم فيها مناقشة المواضيع الثلاث والرئيسية وهي الأمنية والصحية والمالية