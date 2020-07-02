نائب: العيساوي لن يعود للعراق ابدا وصالح ضغط على القضاء لتبرئته

أكد النائب عن كتلة الصادقون احمد الكناني، المتهم رافع العيساوي لن يعود للعراق أبدا، فيما اتهم رئيس الجمهورية بالضغط على القضاء لتبرئة العيساوي.

وقال الكناني في تصريحات متلفزة، إن “رافع العيساوي تم استقباله استقبال vip ، وأن قضيته وضعت القضاء العراقي في مأزق “.

وأضاف أن “براءة العيساوي آلمت الكثير من ذوي الشهداء”، لافتا إلى أن “السماح للعيساوي بالسفر هو ضرب لقلب القضاء العراقي”.

وأشار الكناني إلى أن “رافع العيساوي لن يعود للعراق والقضاء محرج من قضيته”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية هو من ضغط على القضاء لتبرئة العيساوي وقام بمجاملات كبيرة على حساب القضاء”.