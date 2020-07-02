العراق يسجل 2184 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 1645 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 2184 اصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1645 مصاباً من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2184) اصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 445
بغداد / الكرخ 263
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 68
السليمانية 179
أربيل 80
كربلاء 145
كركوك 97
ديالى 74
واسط 56
بابل 62
البصرة 149
ميسان 95
الديوانية 98
ذي قار 123
الأنبار 6
نينوى 6
صلاح الدين 190
المثنى 41
وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 1645 حالة شفاء، وكما يلي":
بغداد الرصافة 148
بغداد الكرخ 482
النجف 65
السليمانية 184
أربيل 38
دهوك 1
كركوك 15
كربلاء 131
ديالى 21
واسط 27
البصرة 146
ميسان 131
بابل 9
ذي قار 150
الديوانية 60
الأنبار 33
صلاح الدين 2
نينوى 2
وفي جانب الوفيات، أكدت الوزارة في بيانها تسجيل 110 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 26
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 2
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 1
كربلاء 9
كركوك 5
ديالى 7
واسط 4
البصرة 9
ميسان 11
بابل 1
الديوانية 3
ذي قار 9
المثنى 2
وبلغ مجموع الاصابات وفقاً للبيان: 53708، ومجموع حالات الشفاء: 27912، والراقدين الكلي: 23636، والراقدين في العناية المركزة: 326، ومجموع الوفيات: 2160.
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