العراق يسجل 2184 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 1645 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 2184 اصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1645 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2184) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 445

بغداد / الكرخ 263

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 68

السليمانية 179

أربيل 80

كربلاء 145

كركوك 97

ديالى 74

واسط 56

بابل 62

البصرة 149

ميسان 95

الديوانية 98

ذي قار 123

الأنبار 6

نينوى 6

صلاح الدين 190

المثنى 41

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 1645 حالة شفاء، وكما يلي":

بغداد الرصافة 148

بغداد الكرخ 482

النجف 65

السليمانية 184

أربيل 38

دهوك 1

كركوك 15

كربلاء 131

ديالى 21

واسط 27

البصرة 146

ميسان 131

بابل 9

ذي قار 150

الديوانية 60

الأنبار 33

صلاح الدين 2

نينوى 2

وفي جانب الوفيات، أكدت الوزارة في بيانها تسجيل 110 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 26

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 2

النجف 2

السليمانية 5

أربيل 1

كربلاء 9

كركوك 5

ديالى 7

واسط 4

البصرة 9

ميسان 11

بابل 1

الديوانية 3

ذي قار 9

المثنى 2

وبلغ مجموع الاصابات وفقاً للبيان: 53708، ومجموع حالات الشفاء: 27912، والراقدين الكلي: 23636، والراقدين في العناية المركزة: 326، ومجموع الوفيات: 2160.